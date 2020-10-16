Опубликована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новую статистику по заражению в Москве. Так, за последние сутки в столице выявили 5049 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 352 995 случаев заражения коронавирусом, умерли 5850 человек, выздоровели 270 226 пациентов.

В Московской области за сутки насчитали 448 новых случаев заражения, а с начала пандемии 79 567. В регионе умерло 1452 человека, выздоровели 59 770.

Ранее 15 октября стало известно об изменениях в правилах работы ночных клубов на фоне распространения коронавируса. Теперь при входе в заведение, которое работает с 0 часов до 6 часов утра, посетители должны будут отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что мера направлена не на сдерживание вируса, а на контроль распространения инфекции в случае, если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус. Контактировавшие с зараженным будут оповещены об этом, им придется сдать тест на COVID-19.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!