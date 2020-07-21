Опубликована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве выявили 602 случая заражения коронавирусом. Новая статистика опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции и на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в столице выявлено 234 725 случаев, умерло 4331, выздоровело 171 771. Болеют в настоящее время 58 623 человека.

В Московской области тем временем насчитывается 62 045 — 149 за последние сутки. Умерло 1067 человек, выздоровело 334, болеют в настоящее время 17 059 человек.

Всего в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил о готовности первой вакцины от коронавируса, который военные вирусологи разрабатывали совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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