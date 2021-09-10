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Опубликовано видео допроса выбросившей новорожденную дочь на помойку россиянки
Кадр: Пресс-служба УВД по ЮЗАО
Сотрудники столичной полиции представили видео допроса задержанной россиянки, выбросившей новорожденного ребенка в мусоропровод жилого дома. Кадры опубликовала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД ЮЗАО столицы.
На кадрах женщина отрицает тяжесть содеянного. «Сегодня родила и выкинула своего ребенка в помойку, сойдет?» — говорит она на камеру.
Также были опубликованы кадры первых минут после спасения новорожденной девочки.
Инцидент произошел в четверг, 9 сентября, в московском районе Ясенево. Девочке, найденной в мусоропроводе, было не больше суток. Сейчас она в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
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