Опубликовано видео нападения мужчины с топором в московском супермаркете
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины в женской одежде с топором на посетителей «Магнита» в Москве. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что сначала женщина и мужчина спорят со злоумышленником из-за продуктовой тележки. Спустя несколько секунд он достает из сумки топор и начинает наносить удары. Другие покупатели в этот момент проходят мимо и пытаются скорее покинуть помещение.
Известно, что пострадавшими стали 48-летняя женщина и 28-летний мужчина. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение, за их жизни борются медики. Вооруженного преступника задержали правоохранители. По предварительным данным, он находится в состоянии наркотического опьянения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в супермаркете на Каргопольской улице в районе Отрадное. Также стало известно, что нападавший называет себя Дианой.
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