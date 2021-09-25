Опубликовано видео нападения мужчины с топором в московском супермаркете

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины в женской одежде с топором на посетителей «Магнита» в Москве. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что сначала женщина и мужчина спорят со злоумышленником из-за продуктовой тележки. Спустя несколько секунд он достает из сумки топор и начинает наносить удары. Другие покупатели в этот момент проходят мимо и пытаются скорее покинуть помещение.