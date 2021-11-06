Опубликовано видео столкновения 13-летнего самокатчика и пенсионерки в Москве
В Москве на Манежной площади 13-летний школьник на самокате сбил 77-летнюю пенсионерку. Видео с места столкновения опубликовал Telegram-канал Mash.
«Во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве заметили, как молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника Маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия», — процитировало пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве агентство ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 ноября. Сотрудники столичного ОМОНа помогли пенсионерке — оказали ей доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением, переломом шейки левой плечевой кости, ушибами и ссадинами.
В субботу, 6 ноября, полицейские установили личность виновника столкновения, им оказался 13-летний школьник. Сейчас он вместе с мамой находится в отделе полиции. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности, отмечает Telegram-канал Mash.
Ранее машина сбила женщину с двумя детьми в Подмосковье. Инцидент произошел на пешеходном переходе в Ленинском городском округе.