Опубликовано видео столкновения 13-летнего самокатчика и пенсионерки в Москве

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 ноября. Сотрудники столичного ОМОНа помогли пенсионерке — оказали ей доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением, переломом шейки левой плечевой кости, ушибами и ссадинами.

В субботу, 6 ноября, полицейские установили личность виновника столкновения, им оказался 13-летний школьник. Сейчас он вместе с мамой находится в отделе полиции. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности, отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее машина сбила женщину с двумя детьми в Подмосковье. Инцидент произошел на пешеходном переходе в Ленинском городском округе.