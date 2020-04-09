Опубликованы новые данные по коронавирусу в Москве

За последние сутки в Москве выявили 857 случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии зафиксировано 6698 случаев. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба.

Почти половина (47 процентов) заболевших моложе 45 лет, 35 процентов заболевших в возрасте от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 80 лет. Четыре процента пациентов с коронавирусом в возрасте старше 80 лет, три процента — дети.

Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, за все время в столице умерли 38 человек, выздоровели 313. Всего в России зафиксировано больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В Московской области, по последним данным, за сутки зафиксировано 199 случаев, общее число заразившихся коронавирусом в регионе составило 748, выздоровели 52 человека, умерли 13.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Аналогичные меры приняты в Московской области.

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