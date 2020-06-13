Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за сутки выявлено 1493 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в столице выявлено 204 428 случаев заражения. Выздоровели 119 558, умер 3231 человек.

В Московской области всего насчитывается 48 636 случаев заражения, умерли 678, выздоровели 15 734 пациентов.

10 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что плановый переход из режима ограничений в Москве к нормальной жизни составит около двух месяцев. По его словам, выход столицы из режима самоизоляции был выстрадан жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков и ответственным поведением москвичей.

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