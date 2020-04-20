Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 2026 новых случаев заражения коронавирусом, общее число с начала пандемии превысило 26 тысяч. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, в Москве умерли 204 человека, выздоровели 1838.

В Московской области, как отмечает оперативные штаб, общее число заражения достигло 5241, за сутки оно увеличилось на 578, умерли 49 человек, выздоровели 176.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в столице. В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию. По его словам, это значит, что медицинская система города начинает работать в плановом режиме, с запасом прочности.

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