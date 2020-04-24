Опубликованы новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зарегистрировали 2 957 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии — 36 897. Данные опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 24 апреля.

В Московской области число новых заболевших COVID-19 составило 611, всего — 7 889 человек. Главные регионы страны по-прежнему остаются первыми по количеству зараженных коронавирусом.

Общее число выздоровевших в Москве — 2 735 пациентов, 287 из которых выписали из больницы за последние сутки.

Умерли еще 37 человек в столице, за все время число летальных исходов составило 325.

По динамике прироста заболевших, в России насчитывается всего 68 622 человека в 85 регионах с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа было выявлено 5 849 новых инфицированных в 82 регионах. Всего число выздоровевших приблизилось к шести тысячам — 5568 человек. За все время распространения инфекции 615 пациентов в России скончались от осложнений.

По состоянию на 23 апреля в Москве зафиксировали 1 959 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 181 пациент от коронавируса. Новых летальных исходов — 27 .

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