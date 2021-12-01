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Организаторам концерта L'One в Москве предъявят штраф до миллиона рублей

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Организаторам концерта L'One в Москве предъявят штраф до миллиона рублей
Фото: @l_one_mars

Организаторам концерта рэпера L'One в Music Media Dome грозит штраф до одного миллиона рублей. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антона Романова.

По его словам, во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек, выявлены массовые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Посетители не соблюдали социальное дистанцирование и не использовали средства индивидуальной защиты.

Романов напомнил, что за такие нарушения назначают штраф в размере 300 тысяч рублей, но сумма может вырасти до одного миллиона, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

Ранее 14-летняя москвичка попала в реанимацию после концерта.

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