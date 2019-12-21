Орнитолог предсказал рост популяции птиц в Москве из-за теплой зимы

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин рассказал, что в Москве в связи с теплой зимой может увеличиться количество мелких зерноядных птиц. Об этом он заявил 21 декабря агентству «Москва».

«Из-за отсутствия снежного покрова в Москве птицам остались доступны семена трав-дикоросов. И все мелкие зерноядные птицы сейчас наслаждаются этим. Для них сейчас максимально комфортная зима — теплая и бесснежная погода», — отметил Мишин.

По его словам, в первую очередь это коснется синиц, воробьев, голубей, пищух, дятлов, поползней, зябликов, оставшихся на зимовку дроздов и скворцов, а также свиристелей и снегирей.

При этом 19 декабря Мишин рассказал, что синицам в Москве сложно добывать пищу в холодное время года. Из-за нехватки белка в рационе они могут проявлять склонность к каннибализму и нападать друг на друга. Однако москвичи могут помочь птицам: для этого необходимо подкармливать их несоленым салом.

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