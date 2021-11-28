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Осетинский борец Борис Базаев умер в Подмосковье

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Осетинский борец Борис Базаев умер в Подмосковье
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Известный осетинский борец Борис Базаев скончался на 68-м году жизни в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил MK.

По данным источника, Базаев скоропостижно умер в субботу, 27 ноября, в своем доме в коттеджном поселке Горки-6.

Осетинский спортсмен был чемпионом СССР по вольной борьбе в 1975 году и победителем Кубка мира. Трижды выигрывал международные турниры. Имел звание мастера спорта международного класса, после окончания карьеры работал старшим тренером в ЦСКА.

Ранее сообщалось о смерти актера фильма «Звезда пленительного счастья».

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