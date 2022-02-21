Москвичи поспорили из-за ауры старого особняка

Россиянин поделился фотографией Дома Пороховщикова на фоне более современных построек в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». В комментариях под его постом пользователи поспорили из-за ауры старого особняка.

«Этот дом был построен в 1871-1872 годах для российского предпринимателя и мецената Александра Александровича Пороховщикова, владельца гостиницы "Славянский базар" и одноименного ресторана. Проект особняка в 1873 году получил премию на Всемирной выставке в Вене», — поделился знаниями автор снимка.

Мнения фолловеров интернет-сообщества относительно здания разделились. Одни отметили его изысканность и красоту, другие признались, что боятся его с детства. «Какой красивый дом! Не безликая "коробка"...», «Через века, через года такая красота…» — написали первые. «Я была около этого дома и фотографировала его. Мне не понравилась его аура...», «Боялась его будучи ребенком», «Да он и сейчас производит не самое приятное впечатление, угрюмый неприветливый», — поделились вторые.

Одна из участниц дискуссии призналась, что на нее особняк всегда производил двоякое впечатление. «Дом казался очень интересным, необычным, но мне почему-то хотелось всегда пройти мимо него быстрее. И если разглядывала, то со стороны, с расстояния. Толи громоздкий слишком? Толи слишком приземистый? Ощущение не теплого и уютного семейного дома, а какого-то скита отшельников», — подчеркнула она.

«По нынешним временам очень скромно для олигарха того», — иронично заметил еще один юзер.

Ранее готический особняк в центре Москвы заинтересовал пользователей сети.