Останкинская башня в Москве погасла в знак скорби по погибшим в Бейруте

Останкинская башня в Москве погасла на время в знак скорби по погибшим в Бейруте в результате взрыва. Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как большая часть огней разом гаснет. Затем по очереди выключается подсветка на разных этажах.

Взрыв произошел в районе порта ливанского Бейрута вечером 4 августа. В результате погибли по меньшей мере 135 человек, более пяти тысяч получили ранения. По официальным данным, на складе в морском порту столицы взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

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