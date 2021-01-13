Останкинская телебашня покрылась льдом

Останкинская башня покрылась льдом, однако продолжила вещание. Об этом в среду, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«Сейчас можно наблюдать, что верхняя часть Останкинской телебашни окутана словно белым ледяным одеялом. Данное погодное явление никак не влияет на работу Останкинской телебашни, и все оборудование функционирует в штатном режиме», — отметили в компании.

В РТРС пояснили, что обледенение происходит в результате низкой облачности, а также из-за водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках. «Они быстро оседают на холодных металлических конструкциях телебашни и образуют густую снежную изморозь», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что подобные природные явления учитывались при проектировании телебашни.

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