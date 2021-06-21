Останкинская телебашня вновь открылась для москвичей

Останкинская телебашня вновь открылась для посетителей в понедельник, 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Москвичи смогут посетить все смотровые площадки.

«Двадцать первого июня 2021 года состоится долгожданное открытие Останкинской телебашни. Гостям телебашни снова станут доступны все смотровые площадки. Знаменитый стеклянный пол, интерактивный мультимедийный комплекс и шикарный вид на столицу ждут посетителей», — говорится в пресс-релизе.

Вся конструкция башни в понедельник станет объектом светодинамического представления. В сообщении уточняется, что наблюдать шоу можно будет из разных точек Москвы c 21.00 до 23.00 с небольшими перерывами.

11 июня сообщалось, что смотровые площадки Останкинской телебашни снова начнут принимать посетителей с 21 июня.

Останкинская телебашня была закрыта для посетителей из-за пандемии с 25 марта 2020 года.

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