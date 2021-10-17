Оставленный без присмотра дошкольник утонул в ванне в Москве

Пятилетний мальчик утонул в квартире на Мичуринском проспекте. Родители дошкольника оставили его без присмотра в ванной на десять минут, сообщило издание «Московский комсомолец».

Погибший ребенок был средним сыном в семье. С утра он принимал ванну вместе со своим семилетним старшим братом. По словам отца, средний ребенок не любил нырять и ранее не опускал голову в ванную.

В какой-то момент старший сын вылез из воды, пятилетний мальчик на короткое время остался играть в ванне в одиночестве. Когда родные заглянули к нему, дошкольник лежал на дне — предположительно, он захлебнулся.

На место вызвали скорую помощь. Медики реанимировали ребенка около часа, в какой-то момент ему стало лучше. Однако, когда мальчика поместили в машину бригады, чтобы отвезти в больницу, в его жизненных показателях произошел сбой и он скончался.

Ранее студентка подмосковного университета утонула в собственной квартире, принимая ванну. Девушка захлебнулась, находясь дома одна, поэтому не смогла позвать на помощь.