Оставшиеся без работы подмосковные гастарбайтеры рассказали о выживании

Гастарбайтеры, проживающие в Подмосковье, начали массово терять работу после объявления в России нерабочего апреля из-за распространения коронавируса. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на самих мигрантов и жителей области.

Собеседница издания из деревни Сокольники по имени Ольга рассказала, что на чердаке ее дома поселилась пара киргизов. «Они появились, как нерабочую неделю объявили. Говорят, оба работали в торговом центре, центр закрыли, за квартиру стало нечем платить», — добавила она.

Теперь женщина подкармливает семью: боится, что пара начнет готовить на чердаке и произойдет пожар или соседи пожалуются в полицию на нелегалов.

Другой источник газеты — гражданка Узбекистана — рассказала, что салон красоты, где она работала парикмахером, закрыли на неопределенное время. Сейчас женщина снимает квартиру вместе с тремя другими иностранками — маникюрщицами и косметологом.

Автор статьи добавляет, что после закрытия заведений общепита в Москве и Подмосковье появилось ощущение, что в городах живут только мигранты. «Они снуют по улицам пешком и на велосипедах в униформе службы доставки, они же в ярких комбинезонах копошатся на стройках», — пишет журналист.

Уточняется, что из-за карантина из России не уехали домой тысячи мигрантов, большинство из которых потеряло работу и не может оплачивать не только жилье и патент, но и еду. «А дальше ситуация будет только усугубляться», — отмечает газета.

В настоящее время в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве и Московской области приостановлена работа заведений общественного питания, магазинов одежды, некоторых салонов красоты и других учреждений. Весь апрель в России объявлен нерабочим.

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