Отец задержанного за стрельбу у московской школы объяснил причины ЧП

Отец стрелявшего у московской школы №1260 объяснил причины ЧП. Мужчина рассказал Telegram-каналу «112», что юноша увлекается страйкболом и отправился в лес со спортивным снаряжением.

«Парень хотел пострелять по тарелочкам. Ну, немножко увлекся, с кем не бывает», — привел цитату мужчины Telegram-канал «МК: срочные новости».

Кроме того, источник сообщил, что родители подростка недавно развелись, и юноша тяжело переживал сложившуюся в семье ситуацию. Отец мальчика Егор Соболев является топ-менеджером компании «Лукойл».

Ранее стало известно, что юноша в камуфляжной одежде открыл стрельбу возле одной из школ на Ленинском проспекте. Учебное заведение оцепили. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний москвич. При обыске у него нашли страйкбольное оружие. Подросток несколько раз выстрелил в воздух на расстоянии 100-200 метров от школы.