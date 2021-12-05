Отстрел ворон во дворах Москвы озадачил россиян

На глазах у гуляющей во дворе дома на улице Шипиловская в Москве россиянки застрелили ворону. Женщина поделилась историей в Facebook-сообществе «Обозябра. Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево». Пользователей сети ситуация насторожила и озадачила. Оказалось, что свидетелями подобных происшествий были многие из них.

«Я услышала хлопок, затем птица камнем упала на землю. А вдруг потом кому-то взбредет в голову стрелять по собакам или по людям? Что вообще происходит?» — поинтересовалась автор поста.

«Так было и на улице Тухачевского. Дед на пенсии стрелял сначала в ворон, потом в кошек, потом в детей на площадке. Сперва вороны каркали и мешали ему, потом кошки, потом и дети не по нраву стали», «Пару лет назад на пересечении Кустанайской и Орехового кто-то стрелял по детской площадке дробью или чем-то таким», — поделились жители столицы. И подобных историй в обсуждении вспомнили немало.

«Скорее всего, стреляют из пневматики, что для ребенка и мелких животных травмоопасно, конечно же, а порой и смертельно. В любом случае нужно сообщать об этом в полицию. Вызовы фиксируются, на всякий случай. Пока нет сигналов, никто не шевелится», — заметил один из участников дискуссии. Многие подобную рекомендацию поддержали.

Кто-то из пользователей отметил, что, поскольку пневматическое оружие находится в свободной продаже и не регистрируется, отследить стрелявших практически невозможно. По этой причине есть вероятность, что сотрудники полиции не смогут помочь. В ответ на это многие написали, что это точно будет действеннее обсуждений в социальной сети. Но поблагодарили автора поста за сообщение, пообещав быть аккуратнее на прогулках.

Ранее жителей Москвы взволновало исчезновение воробьев из города. Многие отметили, что сокращение количества этих птиц заметили и орнитологи.