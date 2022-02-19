В Подмосковье мужчина получил восемь лет колонии за умышленный ожог кислотой, его подельник — два года. Преступники облили серной кислотой руководителя одного из подмосковных предприятий. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольгу Врадий.

По имеющимся данным, мужчины получили заказ на нападение на женщину, генерального директора одной из подмосковных компаний. Согласно замыслу заказчика, по итогам преступления потерпевшая должна была быть отстранена от руководства указанной организации. Вечером 3 августа 2020 года на территории парковки в Пушкине один из злоумышленников вылил на лицо и тело жертвы серную кислоту, в результате чего та получила ожоги разной степени тяжести. После содеянного преступник сел в арендованный автомобиль, где его ожидал сообщник, и мужчины скрылись с места происшествия.

В результате следственных работ подозреваемым 1986 и 1987 годов рождения вынесли обвинительный приговор. Они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «А» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«Подсудимым назначено наказание в виде восьми и двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого и особого режима», — заключила представительница ведомства.

Ранее россиянин пригрозил облить кислотой сотрудницу банка.