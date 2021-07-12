Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы в Москве

Пациент одной из московских больниц на улице Шоссейной выпал из окна и погиб от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, погибшим оказался мужчина, проходивший лечение от коронавируса. Он выпал в 08:40 по московскому времени.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета России. Причины случившегося устанавливаются.

По информации РЕН ТВ, погибшему было 58 лет. Его тело обнаружил охранник.

Ранее в июле сообщалось, что из окна жилого дома в Москве выпал экс-участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков. Источники рассказывали, что у него были проблемы с наркотиками.

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