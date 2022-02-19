Посетителю подмосковного бара отгрызли палец

В баре, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья, одному из посетителей отгрызли палец. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшим является 35-летний мужчина, который отдыхал в заведении в поселке Лесной Городок. Там он лишился фаланги пальца. О состоянии пострадавшего и мотивах инцидента не уточняется.

Ранее в Одинцове школьница из любопытства надела на палец гайку, а снять уже не смогла. Родители пытались освободить от импровизированного кольца палец девочки, но он распух и посинел. Тогда на помощь вызвали спасателей.