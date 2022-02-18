Московский таксист воспользовался пальцем пьяного клиента для кражи денег

В Москве таксист воспользовался пальцем пьяного 24-летнего выпускника МГУ для того, чтобы украсть с его счетов деньги, пишет KP.RU.

По информации издания, молодой человек отдыхал в баре в центе столицы, употребляя алкоголь. В какой-то момент он вышел на улицу подышать, и перед ним остановился автомобиль такси.

Водитель усадил пьяного клиента в машину и, даже не узнав адреса, куда-то его повез. В авто пассажиру стало плохо, и таксист решил воспользоваться ситуацией. Он взял телефон парня, его же пальцем разблокировал устройство и перевел себе деньги с банковской карты.

Пропажу средств москвич обнаружил лишь наутро, после чего обратился в полицию. На данный момент злоумышленника ищут.

Ранее таксист в Москве плюнул в клиентку, после чего попытался переехать ее на своем автомобиле из-за того, что девушка намазала руки кремом.