Сегодня в 21:25
1 мин.

Московский таксист воспользовался пальцем пьяного клиента для кражи денег

Новости /
Московский таксист воспользовался пальцем пьяного клиента для кражи денег
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве таксист воспользовался пальцем пьяного 24-летнего выпускника МГУ для того, чтобы украсть с его счетов деньги, пишет KP.RU.

По информации издания, молодой человек отдыхал в баре в центе столицы, употребляя алкоголь. В какой-то момент он вышел на улицу подышать, и перед ним остановился автомобиль такси.

Водитель усадил пьяного клиента в машину и, даже не узнав адреса, куда-то его повез. В авто пассажиру стало плохо, и таксист решил воспользоваться ситуацией. Он взял телефон парня, его же пальцем разблокировал устройство и перевел себе деньги с банковской карты.

Пропажу средств москвич обнаружил лишь наутро, после чего обратился в полицию. На данный момент злоумышленника ищут.

Ранее таксист в Москве плюнул в клиентку, после чего попытался переехать ее на своем автомобиле из-за того, что девушка намазала руки кремом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.