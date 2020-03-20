Памятник маршалу Жукову на Манежной площади разделили пополам

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову на Манежной площади, демонтированный ранее, разделили пополам. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что на две части памятник разделили рабочие. На данный момент его готовят к транспортировке.

По информации Telegram-канала «Расстрига», монумент маршалу на Манежной площади заменили. В новой версии у Жукова больше орденов на груди. Также изменилось положение руки: ранее она была вытянута вперед, а теперь находится у виска. Предполагается, что старый памятник отправят в Калугу, где Жуков начинал свою военную карьеру.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!