Панды в московском зоопарке начали слушать голос Путина

Новым обитателям московского зоопарка — пандам Жуи и Диндин — в рамках процедуры адаптации включают через колонки голос президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте «Вести.ру».

Отмечается, что животным также включали голос китайского лидера Си Цзиньпина и шум толпы. Это необходимо для того, чтобы панды не испытывали стресс при приеме посетителей.

Жуи и Диндин передали зоопарку в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Они могут находиться в Москве 15 лет на условиях долгосрочной аренды, переговоры по передаче животных длились три года. За каждую особь Россия должна будет платить миллион долларов в год.

Первый раз панду столице подарил Мао Цзедун в 1957 году — по случаю 40-летия Октябрьской революции в благодарность за то, что СССР первым признал новый Китай. Самец Пинь-Пинь умер в 1961 году в возрасте шести лет.

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