Пара сломала перила на улице и возмутила россиян
Участники группы Facebook «Соседи.Пресня» осудили пару из Москвы, которая решила сломать перила на улице.
Одна из жительниц района написала, что во двор жилого дома на Стрельбищинском переулке пришли мужчина и женщина и сломали поручни, которые установили специально для того, чтобы за них держаться во время гололеда.
Пользователей в комментариях удивило поведение вандалов. «Сколько ж уродцев то на белом свете», «А перила им мешали?», — написали москвичи.
Кто-то посоветовал женщине обращаться с заявлением к участковому с жалобой на хулиганство. Однако, выяснилось, что полиция отказалась рассматривать это дело и направила жительницу Москвы к «Жилищнику».
По словам автора поста, она действительно решила обратиться в ГБУ «Жилищник» Пресненского района, где проблему решили и перила починили. Но, мужчина и женщина, испортившие городское имущество никакого наказания так и не понесли.
Ранее в одном из районов Москвы нетрезвый мужчина сломал шлагбаум во дворе дома и попал на видео.