Паралимпиец рассказал о помогающих ему курьерах

Алексей Малышев, серебряный призер чемпионата мира по параканоэ 2011 года рассказал в беседе с «Мослентой», что чаще всего ему на улице помогают курьеры.

Паралимпиец любит кататься по Москве на своем хэнд-байке. По его словам, когда он попадает в затруднительную ситуацию, ему на помощь приходят мигранты из Средней Азии.

«Есть у них какое-то нормальное и человечное отношение к другим. Воспитание что ли у них такое? Например, сажусь я в машину, а мимо едет какой-то курьер со своей огромной сумкой, везет заказ. Он обязательно останавливается, спрашивает, чем помочь, помогает и просто едет дальше. И это происходит постоянно», — говорит Малышев.

Также он подчеркнул, что сами москвичи редко обращают на него внимание. На его взгляд, жители столицы постоянно куда-то торопятся и полностью погружены в свои мысли, поэтому просто не замечают ничего вокруг себя.

Ранее футуролог Александра Кононова рассказала «Мосленте», с какими проблемами столкнется Москва, если из города исчезнуть мигранты.