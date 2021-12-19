Парикмахер-стилист назвала способы сохранить здоровье волос зимой

Парикмахер-стилист столичного салона красоты «Империя» Екатерина Щеглова в беседе с «Мослентой» рассказала об уходе за волосами зимой. Специалист назвала несколько подходящих для мужчин и женщин способов сохранить их здоровье в этот период.

«В зимнее время наши волосы страдают от холодного воздуха на улице, отопления в помещениях, перепадов температуры и головных уборов. Они испытывают стресс, быстрее грязнятся и жирнятся. Поэтому уход за волосами зимой значительно отличается от того, что мы делаем летом», — подчеркнула специалист.

По ее словам, в холодное время волосы должны быть увлажнены и напитаны. Зимой не рекомендуется использовать бальзамы и кондиционеры. Вместо них стоит прибегнуть к помощи сбалансированных масок, питательных уходов. «Важно не наносить эти средства на корни! Только на длину и концы. Плюс нужно увеличить время выдержки масок по сравнению с летним периодом: особенно это важно для кончиков волос», — сказала Щеглова.

При сушке собеседница «Мосленты» советует ни в коем случае не использовать горячий воздух. «За счет отопления волосы и так пересушены, не стоит усугублять ситуацию. Лучше выбирать режимы фена с теплым или холодным обдувом», — отметила специалист.

Из-за шапок сильно забиваются поры, поэтому стоит чаще мыть голову и раз в три недели использовать скрабы для кожи головы и специальные шампуни глубокой очистки, продолжила Щеглова. Также в зимний период лучше отказаться от слишком агрессивных укладок, плоек и утюжков. «Так как кожа головы и сосуды и без того сильно страдают, я не рекомендую делать слишком тугие хвосты», — добавила парикмахер-стилист.

Она подчеркнула, что ведет речь не только о женских волосах, но и о мужских. «Мужчинам, как и женщинам, вне зависимости от того, окрашены волосы или нет, стоит вовремя мыть голову и использовать маски зимой. В этот период особенно важно регулярно приходить на стрижки, убирать ослабленные концы. Несмотря на отрицательное влияние головных уборов на кожу головы, я настоятельно рекомендую носить шапки», — заявила Щеглова.

Эксперт заметила, что при идеальном раскладе каждому человеку стоит найти подходящего мастера, который подберет профессиональный уход: такие невозможно делать дома, они подходят только для салонных условий, но значительно улучшают здоровье волос.

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