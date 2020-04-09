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Парковка для врачей в Москве станет бесплатной
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Парковка для врачей в Москве станет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
Отмечается, что в настоящее время ведомство совместно с департаментом здравоохранения формирует реестр медиков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.
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