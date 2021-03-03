Парковка в Москве станет бесплатной 8 марта

Парковки в Москве будут бесплатными в Международный женский день. Об этом сказано на официальном сайте столичного градоначальника.

Москвичам пообещали, что 8 марта не нужно будет платить за автостоянку, в том числе на тех улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

Платными останутся только парковки со шлагбаумом. Обычный режим на парковках будет действовать 6 и 7 марта, уточнили в сообщении.

«Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта», — призвали жителей столицы в «Московском паркинге».

В преддверии Нового года перед подземной парковкой Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Москве выстроилась очередь из автомобилей. На рекламном щите, установленном возле ЦУМа, указана стоимость парковки с 25 по 31 декабря: 900 рублей в час. В обычное время за ту же услугу посетители универмага отдают 600 рублей.

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