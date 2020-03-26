Парковку в Москве на выходной неделе решили оставить платной

Парковка в Москве на предстоящей выходной неделе с 30 марта по 5 апреля будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Стоянки решили оставить платными из-за того, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина объявленная выходная неделя не считается праздничной. В воскресенье, 5 апреля, все парковки, кроме тех, на которых установлен повышенный тариф, будут бесплатными.

25 марта во время обращения к нации Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля выходной. Это сделано, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Также вводится ряд мер поддержки населения и бизнеса.

По данным на 26 марта, в России 840 зараженных коронавирусом, при этом большинство случаев — 546 — приходятся на столицу. Двое пациентов больницы в Коммунарке скончались. 38 человек полностью излечились.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!