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Пассажир московского метро отбился горящим факелом от обидчиков

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В московском метро неизвестный зажег факел и начал размахивать им перед лицами пассажиров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 6 апреля при движении поезда от станции «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная». Между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них поджег факел и начал размахивать им. Всех участников произошедшего задержали.

В столичном управлении МВД сообщили, что в отношении мужчины с факелом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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