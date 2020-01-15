Сегодня в 15:03

Пассажир московского метро прыгнул на рельсы ради фото

Новости /
Фото: Николай Галкин / ТАСС

В столичном метро 23-летний приезжий, находившийся в нетрезвом состоянии, прыгнул на рельсы. Об этом сообщается на сайте УВД на московском метрополитене.

Инцидент произошел на платформе станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии. Машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился перед пассажиром. Мужчине помогли подняться дежурные сотрудники полиции.

В отношении пассажира составили протокол об административном нарушении. Его арестовали на пять суток.

По информации издания «Подъем», мужчина хотел сфотографироваться на рельсах.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2020 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.