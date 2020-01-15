Пассажир московского метро прыгнул на рельсы ради фото

В столичном метро 23-летний приезжий, находившийся в нетрезвом состоянии, прыгнул на рельсы. Об этом сообщается на сайте УВД на московском метрополитене.

Инцидент произошел на платформе станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии. Машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился перед пассажиром. Мужчине помогли подняться дежурные сотрудники полиции.

В отношении пассажира составили протокол об административном нарушении. Его арестовали на пять суток.

По информации издания «Подъем», мужчина хотел сфотографироваться на рельсах.

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