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Пассажир московского метро прыгнул на рельсы ради фото
Фото: Николай Галкин / ТАСС
В столичном метро 23-летний приезжий, находившийся в нетрезвом состоянии, прыгнул на рельсы. Об этом сообщается на сайте УВД на московском метрополитене.
Инцидент произошел на платформе станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии. Машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился перед пассажиром. Мужчине помогли подняться дежурные сотрудники полиции.
В отношении пассажира составили протокол об административном нарушении. Его арестовали на пять суток.
По информации издания «Подъем», мужчина хотел сфотографироваться на рельсах.
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