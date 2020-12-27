Пассажир московского метро умер во время задержания полицией

В московском метро во время задержания полицией умер мужчина. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел на станции «Щукинская» вечером 26 декабря. На кадрах видно, как буйного пассажира пытаются задержать сотрудники полиции и службы безопасности подземки. Отмечается, что неадекватный мужчина начал крушить терминалы оплаты после того, как ему не удалось пополнить карту «Тройка».

Во время задержания нарушитель внезапно потерял сознание и умер. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту гибели мужчины.

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