Пассажир обманул таксиста на 12 тысяч рублей в Москве

Мужчина обманным путем выманил у таксиста 12 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в Москве в понедельник, 4 октября. Неизвестный позвонил водителю такси с просьбой подождать девушку, которую необходимо будет отвезти в аэропорт. За «простой» злоумышленник пообещал доплатить, для чего попросил у пострадавшего номер банковской карты и одноразовый код из СМС.

Таксист выполнил все условия, и вскоре с его карты были списаны 12 тысяч рублей. По факту случившегося начали проверку.

Ранее в сети появился ролик, на котором водитель московского такси ломает шлагбаум рядом с одним из жилых комплексов. На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина выходит из машины, некоторое время пытается понять, как поднять шлагбаум, а затем просто отводит его в сторону на глазах у местных жителей.