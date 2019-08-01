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Пассажир остановил движение в московском метро в час пик

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Фото: Татьяна Макеева / ТАСС

Пассажир упал на рельсы в московском метро и почти на 40 минут парализовал движение поездов. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел около 8:00 на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии. Для извлечения пострадавшего пришлось снимать напряжение контактного рельса и останавливать движение составов. Сбой на южном участке линии продлился порядка 40 минут, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба метро сообщила в Twitter, что поезда не ходили от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. В данный момент движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.

30 июля в московском метро упали на рельсы три пассажира.

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