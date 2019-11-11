Пассажир поезда Москва — Махачкала рассказал об острых ощущениях от поездки

Если путешественникам не хватает острых ощущений, им следует отправиться поездом из Москвы в Махачкалу. Об этом рассказал пользователь Pikabu vonabruk.

По его словам, пассажирам постоянно что-то навязывают купить. «В ассортименте практически все, если чего-то нет, то на следующей станции обязательно привезут», — написал мужчина.

Он также отметил, что некоторые правила перевозок в таких поездах можно обойти. «За 200-300 рублей можно купить абонемент и курить спокойно "по-братски"», — говорится в посте.

Кроме того, vonabruk рассказал, что пассажиры поезда могут вынести для себя из поездки что-то новое. «Если вы не знали значение слов "мутки", "суета", "на движениях", то это не беда, поезд Москва — Махачкала вам объяснит все в теории и покажет на практике», — написал он, отметив, что в поезде можно поностальгировать по советским временам и вспомнить, как все было плохо.

При этом vonabruk добавил, что в поездке есть что-то цепляющее и позитивное. «Это пассажиры поезда, они здесь самые лучшие», — заключил он.

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