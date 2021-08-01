Пассажир рассказал о столкновении с грузовиком ехавшего в Москву поезда

«В новостях говорят, что нас пересадили, но нет, мы ехали в этом же поезде до Москвы. Всю дорогу не было ни туалетной бумаги, ни полотенец, ничего, ехали, как в мусоровозе, всю дорогу от Ейска до Москвы», — поделился очевидец.

Авария произошла в Ферзиковском районе в субботу, 31 июля. В результате столкновения погиб водитель грузовика, также пострадали два человека, которым была оказана медицинская помощь на месте.

Ранее 14-летний участник последнего сезона шоу «Голос Дети» попал под поезд в Подмосковье. Он ехал в наушниках на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. Инцидент произошел недалеко от платформы «43-й километр» Ярославского направления в районе 19:00. В этом месте пешеходный переход нерегулируемый, юноша не реагировал на крики стоящих рядом людей, хотя ехал медленно и мог бы остановиться, отмечает издание.

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