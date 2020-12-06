Пассажир с патронами попытался пройти в московское метро

В московском метро полиция задержала 20-летнего пассажира, который попытался пройти внутрь с патронами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

На станции метро «Киевская» сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину и обнаружили в его сумке 11 патронов калибра 7,62 миллиметра. Один из них был учебным, другие относятся к категории боеприпасов и предназначены для стрельбы.

Сообщается, что мужчина нашел патроны на полигоне воинской части в Подмосковье и оставил их себе. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

В мае сообщалось, что в московском метро мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, угрожал пассажирам и попал на видео. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской ветке подземки.

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