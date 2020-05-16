Пассажирам московского метро раздали тысячу антисептиков

Тысячу антисептиков подарили пассажирам московского метро в масках и перчатках. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Антисептики раздали на десяти станциях подземки: «Автозаводская», «ВДНХ», «Черкизовская», «Проспект Мира», «Белорусская», «Шоссе Энтузиастов», «Чертановская», «Марьина Роща», «Курская» и «Динамо».

В дептрансе также поблагодарили пассажиров, соблюдающих необходимые меры профилактики: дистанцию, бесконтактную оплату проезда, ношение масок и перчаток.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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