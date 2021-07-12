Пассажирка метро в Москве с криком «я дочь федерального судьи» учинила драку

В московском метрополитене неизвестная учинила драку с мужчиной. Видеозапись случившегося была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве».

На размещенных в сети кадрах видно, как пассажирка громко ругается с оппонентом, пытается нанести ему удары и кричит «я дочь федерального судьи».