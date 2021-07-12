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Пассажирка метро в Москве с криком «я дочь федерального судьи» учинила драку
В московском метрополитене неизвестная учинила драку с мужчиной. Видеозапись случившегося была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве».
На размещенных в сети кадрах видно, как пассажирка громко ругается с оппонентом, пытается нанести ему удары и кричит «я дочь федерального судьи».
По информации канала, незадолго до этого женщина вылила на пассажира чай и в ответ на просьбу убрать ногу заявила: «Если тебе не нравится, выйди отсюда».
9 июня сообщалось, что на северо-западе Москвы произошла массовая драка из-за неоплаченного счета в кафе. Прибывшие на место полицейские задержали пятерых мужчин.
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