Пассажирка рейса Ларнака — Москва устроила скандал на борту

Пассажирка, летевшая рейсом из Ларнаки (портового города на южном побережье Кипра) в Москву, устроила скандал на борту из-за нежелания надеть защитную маску. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Дебоширка успела оскорбить бортпроводницу, в связи с чем по прилете в столицу ее уже встречали правоохранители. В отношении жительницы Подмосковья сотрудниками транспортной полиции прямо на борту были составлены административные протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») КоАП РФ.

Ранее балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, летевшего с Мальдив в Россию. Тогда конфликт начался из-за требования соблюдать масочный режим.