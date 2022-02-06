Сегодня в 16:26
1 мин.

Пассажирка рейса Ларнака — Москва устроила скандал на борту

Новости /
Пассажирка рейса Ларнака — Москва устроила скандал на борту
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Пассажирка, летевшая рейсом из Ларнаки (портового города на южном побережье Кипра) в Москву, устроила скандал на борту из-за нежелания надеть защитную маску. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Дебоширка успела оскорбить бортпроводницу, в связи с чем по прилете в столицу ее уже встречали правоохранители. В отношении жительницы Подмосковья сотрудниками транспортной полиции прямо на борту были составлены административные протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») КоАП РФ.

Ранее балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, летевшего с Мальдив в Россию. Тогда конфликт начался из-за требования соблюдать масочный режим.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.