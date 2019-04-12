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Пассажиров московского метро «превратят» в клоунов

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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Пассажирам Сокольнической линии московского метро будут выдавать клоунские носы. Акция приурочена к Международному дню цирка, который в этом году выпадет на 20 апреля. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Артисты цирка спустятся в метро и будут раздавать пассажирам флажки с логотипом «День цирка» и красные клоунские носики.

«В пятницу, 19 апреля, артисты Большого Московского цирка поедут в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина», детский дом «Алые паруса» и ФГБУ «НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева», чтобы устроить детям маленький праздник», — добавили в пресс-службе.

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