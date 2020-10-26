Пассажиров с повышенной температурой не пустят в метро Москвы

В Москве при входе на станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД) установили тепловизоры, которые позволят выявлять пассажиров с повышенной температурой и не пускать их в транспорт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что приборы установлены и около рамок металлоискателей на автовокзалах и автостанциях. Если у пассажира, проходящего мимо тепловизора, будет температура выше 37,5 градуса, прибор запищит. Для верности человеку повторно измерят температуру, но уже обычным термометром. В случае подтверждения показателя, пассажиру посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь. Проехать на общественном транспорте ему не разрешат.

В Москве за последние сутки выявили 5224 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 401 040. С начала пандемии в столице вылечились 293 205 пациентов, умерли 6442 человека.

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