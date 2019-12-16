Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Varlamov.ru.

Так, Антон Белицкий сообщил изданию, что сделал публикацию в Facebook о сложившейся ситуации, после чего сотрудник московского метрополитена в комментариях пообещал выяснить причины сбоя. Позже он предложил пассажиру обменять неисправную карту на новую с бонусом.

«На терминалах контролеров карта выдавала ошибку, как неисправная. Так что, продолжая ей пользоваться, я рисковал каждый раз попасть в ситуацию, когда пришлось бы объясняться, откуда у меня такая карта, не взламывал ли я ее и не покупал ли с рук. Такой вариант меня не устраивал, поэтому я согласился на предложение», — сказал Белицкий.

Позже пассажиру вручили новую карту «Тройка» с балансом тысяча рублей, а также новогодние подарки — елочный шар, портативное зарядное устройство и две ручки.

Издание отмечает, что это не единичный случай с ошибочным начислением денег на карту «Тройка». В московском метрополитене пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2020 году в московском метро можно будет расплатиться виртуальной версией карты «Тройка». В первом полугодии начнется тестирование новой системы, в конце года функция уже будет доступна для использования.

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