Пассажиры МЦД за полгода сэкономили более 600 миллионов рублей
За счет открытия Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры за полгода сэкономили 620 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта столицы.
Уточняется, что москвичам удалось сократить расходы на проезд до 50 процентов, а жителям Московской области — до 75 процентов.
За весь период существования МЦД жители столичного региона совершили 63 миллиона поездок, пишет Дептранс.
По сообщению ведомства, до конца 2020 года планируется открыть еще четыре станции диаметров: Славянский бульвар (на D1), Курьяново, Щукинская и Печатники (на D2). Также будет завершена реконструкция шести станций: Новодачная, Долгопрудная, Сетунь, Баковка, Нахабино и Подольск.
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