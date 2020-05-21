Пассажиры МЦД за полгода сэкономили более 600 миллионов рублей

За счет открытия Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры за полгода сэкономили 620 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта столицы.

Уточняется, что москвичам удалось сократить расходы на проезд до 50 процентов, а жителям Московской области — до 75 процентов.

За весь период существования МЦД жители столичного региона совершили 63 миллиона поездок, пишет Дептранс.

По сообщению ведомства, до конца 2020 года планируется открыть еще четыре станции диаметров: Славянский бульвар (на D1), Курьяново, Щукинская и Печатники (на D2). Также будет завершена реконструкция шести станций: Новодачная, Долгопрудная, Сетунь, Баковка, Нахабино и Подольск.

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