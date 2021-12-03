Пассажиры московского метро прервали драку на станции

На станции московского метро «Пушкинская» подрались двое мужчин. Пассажиры прервали рукопашную. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

По данным источника, двое мужчин вступили в конфликт, а затем началась потасовка. Прохожие не остались равнодушными, и многие приняли участие, чтобы разнять правонарушителей.

На видео попали кадры, на которых один из дебоширов пытается вырваться и продолжить драку, но пассажиры его держат.

Ранее драка со стрельбой произошла на станции московского метро «Библиотека имени Ленина».