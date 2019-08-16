Пассажиры московского метро выбрали дизайн нового поезда

В 2020 году на линии московского метро выйдет новый поезд «Москва». Его дизайн выбирали сами пассажиры, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города Максима Ликсутова.

По его словам, больше 35 процентов участников голосования, длившегося 10 дней, выбрали маску поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами.

Голосование проходило в демонстративном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала и в социальных сетях. Выбранный дизайн оказался фаворитом на двух площадках.

Изменится также внешний и внутренний вид вагона — составы будут тише, комфортнее и вместительнее. Сейчас по семи линиями метро курсируют 130 поездов «Москва» первой модификации.

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