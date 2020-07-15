Пассажиры такси в Москве избили проехавшего их остановку водителя

В Москве пассажиры такси избили водителя за то, что он проехал их остановку. Видео произошедшего опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

Сначала двое мужчин попросили водителя остановить автомобиль у магазина, а затем сказали, что сами предупредят об остановке. Водитель в итоге проехал пункт назначения, а когда пассажир нагрубил ему, попросил не материться.

Мужчин разозлила просьба водителя, и одни из них начал бить его в плечо. Таксист попытался доехать до проезжавшей мимо полицейской машины, однако пассажир дернул ручник автомобиля, и двое мужчин вышли.

По словам пострадавшего, он не будет обращаться в полицию из-за случившегося. Водитель такси поделился, что из-за популярности видео о случившемся узнала его мама, которая теперь переживает за сына.

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